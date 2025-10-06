Ecuador: Ecuador deporta al periodista hispano-chileno Bernat Bidegain en medio del paro nacional indefinido

MADRID, 6 Oct. 2025 (Europa Press) -

La ONG ecuatoriana Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) ha denunciado este lunes la detención arbitraria y la deportación de Ecuador del periodista hispano-chileno Bernat Bidegain, quien cubría las protestas del paro nacional indefinido convocado por organizaciones indígenas contra el decreto que puso fin al subsidio del diésel.

"Denunciamos la detención y deportación arbitraria del periodista español-chileno Bernat Bidegain, ocurrida este 5 de octubre en Quito, en un proceso plagado de irregularidades y violaciones al debido proceso", ha indicado la Inredh en un comunicado publicado en redes sociales.

Bidegain fue arrestado sin que se le informaran las causas, se le negó la comunicación inmediata con sus embajadas y no se le permitió ejercer una defensa jurídica adecuada antes de su deportación, explica.

Esta detención y expulsión supone "un grave atentado contra la libertad de expresión y una muestra del uso autoritario de mecanismos migratorios para silenciar a periodistas y defensores de derechos humanos en el marco del Paro Nacional 2025".

La ONG señala al Estado ecuatoriano y su responsabilidad sobre "la integridad" de Bidegain y "por el precedente que este acto representa contra el periodismo independiente y la defensa de los derechos humanos en el país".

Medios ecuatorianos han informado de que Bidegain compareció en una audiencia de deportación en la que fue señalado por ser una "amenaza a la seguridad", lo que motivó su expulsión hacia un destino que por el momento no ha trascendido. Un vídeo publicado en redes sociales muestra al periodista escoltado por la Policía en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito mientras grita "Abajo la dictadura".

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) inició el pasado 21 de septiembre un paro indefinido que ha derivado en movilizaciones masivas y cortes de carreteras. El Gobierno ha respondido con la movilización del Ejército para reprimir las protestas y en los enfrentamientos ha muerto al menos un comunero indígena.