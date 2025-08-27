Ecuador: Ecuador se consolida como destino de turismo gastronómico con las ‘Rutas del Cacao’

MADRID, 27 Ago. 2025 (Europa Press) -

Ecuador, considerado la cuna del cacao fino de aroma, se ha posicionado como un destino clave para el turismo gastronómico a través de las 'Rutas del Cacao', una iniciativa que combina la cultura, la historia y la sostenibilidad. En esta apuesta destaca Paccari, la reconocida marca ecuatoriana de chocolates orgánicos y biodinámicos, ha desarrollado estos itinerarios que combinan paisajes naturales, saberes ancestrales y vivencias sensoriales alrededor de uno de los emblemas más importantes del país.

Uno de los principales ejes de esta propuesta se encuentra en la comunidad de Santa Rita, en la provincia de Napo, donde los visitantes pueden participar activamente en el proceso de producción del cacao. El recorrido incluye la cosecha, fermentación y transformación artesanal en chocolate gourmet. La experiencia también abarca una visita al Centro de Interpretación del Cacao, donde se explora la importancia histórica de este fruto en la región amazónica.

Las Rutas del Cacao también se extienden a otras zonas como Manabí y la Sierra ecuatoriana. El cofundador de Paccari, Santiago Peralta, ha afirmado que "visitar Ecuador a través de las rutas del cacao es mucho más que un viaje", destacando el descubrimiento de una herencia milenaria y el apoyo a las comunidades locales.

Hallazgos arqueológicos recientes, como los del sitio de Palanda, han demostrado que el cacao fue domesticado en la cultura Mayo-Chinchipe hace más de 5500 años, lo que confirma el origen amazónico de la planta y refuerza su valor histórico y cultural en el país. "Visitar Ecuador a través de las rutas del cacao es mucho más que un viaje. Es descubrir una herencia milenaria, apoyar a comunidades comprometidas con la sostenibilidad y, al mismo tiempo, experimentar el sabor único que nos ha convertido en referentes mundiales", afirmó Santiago Peralta, cofundador de Paccari.