Ecuador: Ecuador se incauta de 12 toneladas de cocaína destinadas a EEUU

MADRID, 14 Sep. 2025 (Europa Press) -

El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, ha anunciado la incautación de 12 toneladas de cocaína en 12 operativos que han truncado el traslado de la droga, cuyo destino final era Estados Unidos. "El Bloque de Seguridad, a través de Polcía Nacional, en coordinación con la agencia antidrogas de Estados Unidos y apoyo logístico de Fuerzas Armadas, ejecutó 5 operativos con un total de 16 aprehendidos y 12 toneladas de droga incautadas cuyo destino era México y Estados Unidos", ha explicado Reimberg en su cuenta en X.

"Continuamos atacando las economías criminales en todos los frentes. Seguimos trabajando", ha indicado Reimberg. Ecuador está ubicado entre Colombia y Perú, los mayores productores de cocaína a nivel mundial, y cuenta con puertos estratégicos como Guayaquil lo que lo convierten en punto de paso para el tráfico de droga hacia Europa y Estados Unidos.

Solo durante el primer semestre de 2025 se han incautado unas 105 toneladas de droga, principalmente cocaína, según datos oficiales.