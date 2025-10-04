Ecuador.- El Constitucional de Ecuador anula el estado de excepción en seis provincias y lo mantiene en dos

MADRID, 4 Oct. 2025 (Europa Press) -

La Corte Constitucional de Ecuador ha declarado inconstitucional el estado de Excepción decretado por el presidente Daniel Noboa en el marco del paro indefinido convocado por las organizaciones indígenas en protesta por el fin del subsidio al diésel.

Noboa declaró el estado de excepción el pasado 16 de septiembre en las provincias de Pichincha, Cotopaxi, Bolívar, Azuay y Santo Domingo de los Tsáchilas tras los primeros cortes de carreteras, una medida ahora anulada.

El Constitucional ha dejado también sin efecto la inclusión de Chimborazo en la medida, dispuesta mediante un decreto adicional el 18 de septiembre.

En cambio, sí ha aceptado la constitucionalidad del estado de excepción en las provincias de Carchi e Imbabura, donde se concentran actualmente las manifestaciones.

El Constitucional ha emitido otras resoluciones en las que se aprueba que la pregunta sobre la reducción el número de asambleístas puede ser incluida en el plebiscito del 16 de noviembre.

Sin embargo, no autoriza la pregunta sobre la enajenación de bienes inmuebles del patrimonio cultural.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) convocó el pasado 21 de septiembre a un paro indefinido que ha derivado en movilizaciones masivas y cortes de carreteras.

El Gobierno ha respondido con la movilización del Ejército y en los enfrentamientos ha muerto al menos un comunero indígena.