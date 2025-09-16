Ecuador eleva su previsión de crecimiento a 3,8% en 2025

Ecuador revisó al alza su previsión de crecimiento de 2,8% a 3,8% en 2025, una cifra superior a la que estimó el Banco Mundial para la nación sudamericana, informó el martes el Ministerio de Economía.

La proyección se sustenta "en la mejora del consumo que realizan los hogares en bienes y servicios, ya que se estima que crezca en un 6,4% en este año", agregó la cartera en un comunicado.

El Producto Interno Bruto (PIB) de Ecuador se contrajo 2% en 2024, un año marcado por apagones de hasta 14 horas diarias a causa de la peor sequía en 60 años, que puso en riesgo la producción hidroeléctrica. Los cortes de energía dejaron pérdidas estimadas en casi US$2000 millones.

Para este 2025, el país estima que las industrias relacionadas con la agricultura, ganadería, silvicultura, manufactura de productos alimenticios y comercio tendrán mayor crecimiento.

Ecuador, azotado por la violencia del crimen organizado, también prevé un crecimiento del 4,1% de las exportaciones en 2025.

El Banco Mundial había estimado en abril que el país crecerá 1,9% este año.

