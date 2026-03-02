Ecuador: Embajador abre foro "Seguridad y justicia antimafia italiana

El evento fue organizado por Itajus, el programa italiano de diplomacia jurídica en Ecuador, implementado por la Organización Internacional Italo-Latinoamericana (IILA).

En la inauguración estuvieron presentes la canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld; el viceministro de Justicia argentino, Sebastián Amerio; y el presidente de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador, Marco Rodríguez.

Durante su intervención, el Embajador destacó la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra la mafia.

"Itajus, presente en Ecuador desde 2024, se propone redoblar sus esfuerzos para apoyar a las autoridades ecuatorianas en esta lucha. El compromiso del gobierno de Quito con la lucha contra el crimen organizado es un ejemplo para otros países, que Italia aprecia y apoya".

El miércoles 4 de marzo, intervendrá el secretario general de la IILA, Giorgio Silli. (ANSA).