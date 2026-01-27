Ecuador emite US$4.000 millones en bonos para recompra de deuda

Ecuador emitió US$4.000 millones en bonos, lo que permitirá la recompra de deuda próxima a vencer en una "histórica" operación que marca su regreso a los mercados internacionales tras siete años, informó el lunes el ministerio de Economía y Finanzas.

La venta se da en medio de un contexto de presión fiscal y problemas económicos a causa de la costosa guerra que libra el país contra bandas del narcotráfico.

La emisión se realizó en dos bloques: uno por US$2.200 millones y otro por US$1.800 millones, con vencimiento en 2034 y 2039, respectivamente, señaló la cartera en un comunicado.