Ecuador empata 0-0 ante Canadá en un amistoso con superioridad numérica

Ecuador se conformó este jueves con un empate 0-0 ante Canadá en un partido amistoso en Toronto que los sudamericanos disputaron prácticamente entero con un futbolista más.

El mediocampista Ali Ahmed, del Vancouver Whitecaps de la MLS, dejó a Canadá en inferioridad numérica en el minuto seis de juego en el BMO Field al ver una tarjeta roja directa por una peligrosa entrada a la altura del pecho de Alan Franco.

La Tricolor, que alineó de inicio a sus figuras Willian Pacho, Moisés Caicedo y Enner Valencia, dispuso del control de la pelota la mayor parte del partido pero apenas trenzó jugadas de peligro y no llegó siquiera a disparar al arco defendido por Dayne St. Clair.

Ecuador tendrá otro ensayo el martes ante Nueva Zelanda en Harrison (Nueva Jersey, Estados Unidos) para seguir su preparación para el Mundial de 2026.

gbv/ag