Ecuador empata 0-0 ante Canadá pese a jugar con superioridad numérica

Ecuador se conformó este jueves con un empate 0-0 ante Canadá en un partido amistoso en Toronto que los sudamericanos disputaron prácticamente entero con un futbolista más.

Frente a casi 30.000 espectadores, Ecuador dejó algunas señales de preocupación en el aspecto ofensivo en el primero de los dos ensayos que disputará en Norteamérica para preparar el Mundial de 2026.

El choque se le puso rápidamente de cara a la Tricolor cuando, con seis minutos de juego, Canadá se quedó en inferioridad numérica por una peligrosa entrada del mediocampista Ali Ahmed a la altura del pecho de Alan Franco.

El árbitro no dudó en mostrar la tarjeta roja directa al jugador del Vancouver Whitecaps de la MLS, pese a sus airadas protestas.

Ecuador, que alineó de inicio a sus figuras Willian Pacho, Moisés Caicedo y Enner Valencia, se hizo con el control casi absoluto de la pelota, y terminó el juego con un 76% de posesión.

El dominio, sin embargo, resultó estéril a la hora de crear jugadas de peligro. La escuadra sudamericana realizó apenas cuatro disparos, ninguno de ellos entre los palos de la portería de Dayne St. Clair.

Desde el banco, el seleccionador Sebastián Beccacece trató de refrescar las ideas de Ecuador introduciendo a su perla Kendry Páez en el minuto 77.

A tres del final, el timonel argentino le concedió su primera oportunidad al punta Jeremy Arévalo, de 20 años.

El atacante del Racing de Santander, de la segunda división española, es una de las promesas que Beccacece quiere observar de cerca en esta concentración.

El martes, Ecuador tiene programado otro amistoso ante Nueva Zelanda en la ciudad estadounidense de Harrison (Nueva Jersey).

Por su parte, Canadá, anfitriona del Mundial junto a Estados Unidos y México, enfrentará también el martes a Venezuela en Fort Lauderdale (Florida).

Alineaciones:

Canadá: Dayne St. Clair - Niko Sigur, Joel Waterman, Kamal Miller, Richie Laryea - Ali Ahmed, Ismaël Koné (Nathan Saliba, 79), Stephen Eustaquio (Jayden Nelson, 85), Tajon Buchanan (Jonathan Osorio, 79) - Tani Oluwaseyi (Junior Hoilett, 79) y Jonathan David (Theo Bair, 85). DT: Jesse Marsch.

Ecuador: Hernán Galíndez - Piero Hincapié, Willian Pacho, Joel Ordóñez, Alan Franco (Denil Castillo, 86) - Pedro Vite (Jeremy Arévalo, 87), Nilson Angulo (Gonzalo Plata, 46), Moisés Caicedo, Kevin Rodríguez (Patrik Mercado, 77) - John Yeboah (Kendry Páez, 77) y Enner Valencia (Leonardo Campana, 90+2). DT: Sebastián Beccacece.

