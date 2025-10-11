Ecuador empata 1-1 con Estados Unidos en partido de preparación para el Mundial

10 oct - La selección de fútbol de Ecuador empató el viernes 1-1 con su similar de Estados Unidos, en un partido amistoso de preparación para la Copa del Mundo 2026 después de su clasificación como segundo lugar de la eliminatoria sudamericana tras Argentina.

El gol para Ecuador lo anotó el capitán Enner Valencia a los 23 minutos, mientras que Folarin Balogun empató para Estados Unidos a los 71.

El partido, que se jugó en el Estadio Q2 en Texas, es el primero de cuatro partidos internacionales planificados por la Tri antes de su participación en el torneo internacional.

En el primer tiempo Ecuador no lograba acomodarse en la cancha rival hasta que Valencia abrió el marcador y fue paulatinamente ganando espacio y poniendo en aprietos a su rival.

Para el segundo tiempo Ecuador fue recuperando la confianza y acoplándose al juego, pero no fue suficiente para ampliar el marcador a su favor.

El portero de Ecuador, Hernán Galíndez, fue clave para evitar que los estadounidenses empataran el partido, pero una jugada colectiva de los estadounidenses sorprendió a la defensa ecuatoriana que no pudo evitar el remate de Balogun, con lo que se decretó el empate.

El siguiente compromiso de Ecuador será el martes cuando visite a México en el estadio Akron de Guadalajara. (Reporte de Alexandra Valencia en Quito. Editado por Carlos Calvo Pacheco)