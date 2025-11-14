Ecuador empata sin goles con Canadá en un partido amistoso de cara al Mundial 2026

CIUDAD DE MÉXICO, 13 de noviembre -

La selección de fútbol de Ecuador no supo aprovechar su ventaja numérica y empató el jueves sin goles con su similar de Canadá en un partido amistoso de preparación para la Copa del Mundo 2026.

Canadá jugó con un hombre menos desde los primeros minutos del partido disputado en el

Ali Ahmed, quien vio la tarjeta roja tras cometer una fuerte falta contra el ecuatoriano Alan Franco.

Tras la expulsión, Canadá se adaptó rápidamente al partido y cerró su defensa. La estrategia complicó las escasas jugadas iniciadas por los ecuatorianos que nunca prosperaron.

La primera jugada peligrosa llegó con un remate de Tani Oluwaseyi en el minuto 14, poco después el ecuatoriano Enner Valencia preocupó por un instante a la defensa y el arco del rival.

En el segundo tiempo, Ecuador y Canadá comenzaron a recuperar el juego y el partido ganó algo de dinamismo y color, pero continuaron los roces entre los jugadores.

Los cambios en Ecuador ayudaron parcialmente a crear un par de jugadas peligrosas, pero no lograron concretar gracias a la cerrada defensa canadiense.

Ecuador clasificó al Mundial como segundo lugar de la eliminatoria sudamericana, mientras que Canadá es uno de los países anfitriones, junto con Estados Unidos y México.

Ecuador enfrentará a Nueva Zelanda el 18 de noviembre, en su último partido amistoso previo al sorteo del Mundial que se realizará el 5 de diciembre. (Reporte de Alexandra Valencia en Quito. Editado por Carlos Calvo Pacheco)