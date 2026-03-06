Ecuador espera 638 millones de US$ en inversiones para ampliar producción petrolera: viceministro

Por Alexandra Valencia

6 mar (Reuters) - El Gobierno de Ecuador espera comprometer inversiones por más de 638 millones de US$ este año con la firma de cinco contratos ampliatorios con compañías privadas que operan en el país, en busca de elevar la producción petrolera a nivel nacional, dijo el viernes el viceministro de Hidrocarburos, Eduardo Racines.

Ecuador venía negociando con las empresas privadas la modificación de los contratos vigentes para ampliar el plazo en hasta 10 años adicionales y fijar nuevas metas de inversión y producción en cada área en la que operan.

"Derivado de estos nuevos contratos al menos este año se van a comprometer más de 638 millones de US$ de inversión", dijo Racines en una entrevista con Reuters. "Son inversiones que las empresas privadas deben ejecutar durante la vigencia de los contratos".

Ecuador firmó en 2024 el primer contrato modificatorio y ampliatorio con la china Andes Petroleum y este año se concretaría la firma de otros cinco, añadió el viceministro.

Ecuador proyecta una producción promedio de petróleo de 465.000 bpd en 2026, lo que representa un aumento de unos 29.000 bpd que los reportados en el año previo.

La producción el año pasado se vio afectada por la ruptura del oleoducto estatal SOTE a consecuencia de una erosión regresiva en la Amazonia.

Racines afirmó que la producción debería seguir creciendo hasta 2028, impulsada por las próximas rondas de licitación de bloques de petróleo y gas natural.

Se prevé una licitación internacional para finales de año para hasta 15 bloques marginales que actualmente opera la empresa estatal Petroecuador.

Adicionalmente, se espera cerrar una negociación directa con alguna empresa estatal de otro país para la operación de unos 11 bloques off shore, ubicados a lo largo de la costa del país entre las provincias de Esmeraldas y Guayas.

De no alcanzar un acuerdo, se llamaría a una licitación internacional el próximo año.

"Antes nosotros sacábamos una licitación cada cinco años, nuestro compromiso es dinamizar la industria y al menos sacar un proceso de licitación por año", dijo el funcionario.

Otras acciones que impulsará el ministerio este año para aumentar la producción apuntan a una reforma legal para permitir que una compañía privada pueda operar campos en producción y agilizar la entrega de unas cinco licencias ambientales a los privados de las 18 que están a la espera para la exploración y explotación de unos 130.000 bpd, concluyó el viceministro.

(Editado por Javier Leira)