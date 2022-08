Ecuador espera cerrar disputa con perenco este año: ministro economía

Por Alexandra Valencia

QUITO, 10 ago (Reuters) - Ecuador planea saldar una deuda que tiene con la petrolera francesa Perenco antes del final de este año y está abierto a un diálogo para determinar un mecanismo de pago, dijo el miércoles el Ministro de Economía y Finanzas del país andino.

El país sudamericano debe pagar una compensación a Perenco después de que el Centro Internacional de Controversias sobre Inversiones (CIADI) del Banco Mundial dictaminó que el país había modificado ilegalmente un acuerdo de producción compartida con la empresa y que le debía 391 millones de dólares, incluidos los intereses.

El gobierno del presidente Guillermo Lasso ha dicho que cancelará la deuda, pero luego de resolver obligaciones tributarias generadas por la operación de Perenco en dos bloques petroleros en el país.

El monto del impuesto adeudado por Perenco es de alrededor de 50 millones de dólares, dijo a Reuters el ministro de Economía, Pablo Arosemena, una cantidad que el Gobierno espera que un tribunal estadounidense descuente del fallo del CIADI.

"Lo que esperamos es algún tipo de compensación o arreglo, pero no es una condición, simplemente es algo sensato de esperar que en el tribunal de Nueva York se defina", dijo Arosemena. "Una vez que se defina nosotros procederemos con el pago".

"Uno es que en la corte se defina como se compensa (la deuda tributaria) y por otro lado, la conversación es, independientemente del valor que sea (...), cómo lo podemos pagar", explicó el ministro.

"Y esa conversación todavía está abierta y esperamos poder cerrarla antes de este año para poder cumplir con esa obligación en este mismo año", agregó.

Un portavoz de Perenco dijo el martes que no han tenido contacto con Ecuador y que las obligaciones tributarias son independientes al laudo arbitral.

Perenco demandó a Ecuador en 2008 y finalmente recibió 412 millones de dólares en mayo del año pasado. El CIADI ordenó a Perenco pagar una compensación a Ecuador en relación con el daño ambiental que causó en las áreas donde operaba, dejando a la empresa con una indemnización neta de 374,3 millones de dólares más intereses.

A fines del mes pasado, un alguacil de Luxemburgo ordenó a 122 bancos del país europeo congelar los activos en poder de Ecuador a raíz de la disputa por el pago del laudo.

"El Banco Central del Ecuador no tiene activos ni inversiones en Luxemburgo por lo tanto no habido una afectación", dijo Arosemena, al señalar que el país no tuvo problemas para cancelar el vencimiento un cupón de sus bonos que se negocian en Luxemburgo.

Arosemena reconoció que el pago a Perenco significará una fuerte presión para la economía del país, pero aseguró que aún mantiene la meta de cerrar el 2022 con un déficit fiscal de un 2% del PIB.