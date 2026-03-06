Ecuador espera más de 638 millones de US$ en inversiones para ampliar producción petrolera: viceministro

Por Alexandra Valencia

6 mar (Reuters) - El Gobierno de Ecuador espera comprometer inversiones por más de 638 millones de US$ este año con la firma de cinco contratos ampliatorios con compañías privadas que operan en el país, en busca de elevar la producción petrolera a nivel nacional, dijo el viernes el viceministro de Hidrocarburos, Eduardo Racines

Ecuador venía negociando con las empresas privadas la modificación de los contratos vigentes para ampliar el plazo en hasta 10 años y fijar nuevas metas de inversión y producción en cada área en la que operan

"Derivado de estos nuevos contratos al menos este año se van a comprometer más de 638 millones de US$ de inversión", dijo Racines en una entrevista con Reuters. "Son inversiones que las empresas privadas deben ejecutar durante la vigencia de los contratos" (Editado por Javier Leira)