Ecuador expulsa a embajador de Cuba y a toda la misión diplomática

El gobierno de Ecuador expulsó el miércoles al embajador de Cuba en Quito, Basilio Gutiérrez, y le dio un plazo de 48 horas para abandonar el país junto a toda su misión diplomática, informó la cancillería.

El presidente Daniel Noboa es un estrecho aliado en la región del mandatario estadounidense Donald Trump, cuyo gobierno ha endurecido las medidas de bloqueo contra Cuba. La víspera Ecuador ordenó terminar las funciones del embajador José María Borja en La Habana.

Sin detallar razones, la cancillería ecuatoriana declaró persona "non grata a Gutiérrez y concedió "un plazo de 48 horas (...) para que el Embajador y todos los funcionarios de esa Misión Diplomática abandonen el territorio nacional", según un comunicado.