Ecuador extradita a Estados Unidos a dos narcos

Las autoridades consideran a los extraditados herederos de Edison Washington Prado, alias 'Gerard', el capo conocido como el "Pablo Escobar ecuatoriano", arrestado en Colombia en 2017 y extraditado poco después.

La noticia de su extradición fue confirmada el 10 de junio por el ministro del Interior, John Reimberg, con un artículo que incluía una foto de ambos arrodillados, esposados y rodeados de agentes.

"Se cree que alias 'Llanero' está vinculado al Frente 48 de las FARC, a través del cual operaba cultivos ilícitos y laboratorios en la frontera entre Ecuador y Colombia", declaró el ministro.

El Frente 48 es una facción disidente del extinto grupo guerrillero colombiano que se negó a firmar el acuerdo de paz de 2016 y ahora opera como un actor clave en la cadena del narcotráfico en la región andino-amazónica. (ANSA).