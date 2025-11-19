Ecuador gana 2-0 a Nueva Zelanda en último partido amistoso previo al sorteo del Mundial

18 nov (Reuters) - La selección ecuatoriana de fútbol obtuvo una valiosa victoria el martes de 2-0 ante Nueva Zelanda, en un dinámico partido de preparación para el equipo andino previo al sorteo del Mundial del 2026.

El joven mediocampista Nilson Angulo anotó el primer gol del encuentro a los 49 minutos, y Leonardo Campana amplió la ventaja a los 83, rompiendo la mala racha de goles de Ecuador en los últimos partidos amistosos.

La semana pasada, Ecuador empató sin goles ante Canadá en Toronto.

Ecuador salió a la cancha con dudas, pero paulatinamente fue ganando confianza y controlando el manejo del balón. Sin embargo, algunos remates desde fuera del área no lograron concretarse en el arco rival.

Mientras que Nueva Zelanda, que venía de perder 2-1 ante Colombia, ejerció una fuerte presión sobre el equipo ecuatoriano, logrando complicar a sus jugadores.

El partido, que se jugó en el estadio Sports Illustrated Stadium, en New Jersey, fue más dinámico en la segunda parte tras la anotación de Ecuador. Angulo aprovechó la asistencia de Gonzalo Plata y remató con la izquierda muy cerca del palo, animando a los jugadores de la "Tricolor".

Nueva Zelanda tuvo jugadas peligrosas poco efectivas en el medio campo, que fueron insuficientes para descontar el marcador.

Ecuador supo aprovechar un descuido de la defensa rival y Campana, con la asistencia de Plata, realizó un remate para el centro de la portería, ampliando el marcador a su favor.

