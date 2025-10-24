Ecuador golea a Bolivia y Venezuela iguala con Chile en inicio de Liga de Naciones femenina de Sudamérica

Ecuador tocó el cielo en la ciudad de El Alto al golear 4-0 al local Bolivia este viernes en la fecha inaugural de la Liga de Naciones femenina de Sudamérica de 2025, en la que Venezuela firmó un empate con Chile.

En el segundo turno de la jornada, Argentina medía fuerzas con Paraguay y la favorita Colombia recibía a Perú.

El debut de ensueño de Ecuador se cristalizó con las anotaciones de Mayerly Rodríguez (3'), Stefany Cedeño (50'), Milagros Barahona (78') y Karen Flores (85'). La Tricolor mostró buen juego aéreo y solidez en los pases, aunque desaprovechó algunas ocasiones.

Rodríguez madrugó para marcar a los tres minutos con un cabezazo el primer tanto del partido disputado en El Alto, a 4150 metros sobre el nivel del mar.

Tras irse al descanso con la ventaja mínima, el segundo tiempo fue todo para Ecuador, que no resintió el factor altura.

Un tiro libre en el minuto 50 dejó servido el balón para Cedeño que marcó el 2-0. Fiel al plan de generar ataques por las bandas, Nicole Charcopa se desbordó por la derecha y lanzó un centro que encontró a Barahona sola frente al arco para que anotara el 3-0.

La Tricolor quería más y Flores cerró un partido impecable de Ecuador al anotar el 4-0 con un ligero toque.

En Barquisimeto, Venezuela y Chile se mostraron los dientes pero no se hicieron daño.

El partido estuvo marcado por el regreso a La Roja de la arquera Christiane Endler, que tuvo una participación destacada.

Endler frenó el ímpetu de las atacantes venezolanas Deyna Castellanos y Mariana Speckmaier.

La Liga de Naciones femenina otorga dos cupos al Mundial de Brasil-2027 y otros dos para un repechaje intercontinental.

La segunda fecha se jugará el martes, en la que Bolivia visitará a Chile; Uruguay debutará ante Argentina, Paraguay recibirá a Venezuela y Ecuador será local contra la favorita Colombia.

Resultados de la primera fecha:

En El Alto: Bolivia - Ecuador 0-4

En Barquisimeto: Venezuela - Chile 0-0

En Medellín (23H00 GMT): Colombia - Perú

En Buenos Aires (23H00 GMT): Argentina - Paraguay

Clasificación:

- Pts J G E P Gf Gc

1. Ecuador 3 1 1 0 0 4 0

2. Chile 1 1 0 1 0 0 0

. Venezuela 1 1 0 1 0 0 0

4. Argentina 0 0 0 0 0 0 0

. Paraguay 0 0 0 0 0 0 0

. Colombia 0 0 0 0 0 0 0

. Perú 0 0 0 0 0 0 0

. Uruguay 0 0 0 0 0 0 0

9. Bolivia 0 1 0 0 1 0 4

pld/ma