Ecuador impondrá tasa del 30% a importaciones de Colombia desde 1 de febrero: Noboa

QUITO, 21 ene (Reuters) - Ecuador impondrá una tasa de seguridad del 30% a las importaciones procedentes de Colombia a partir del 1 de febrero, dijo el miércoles el presidente Daniel Noboa, citando el déficit comercial y la falta de cooperación en la lucha contra el narcotráfico en su frontera común.

Noboa dijo que los militares ecuatorianos se están enfrentando a grupos criminales vinculados al narcotráfico en la frontera con Colombia, sin ninguna cooperación.

"Esta medida se mantendrá hasta que exista un compromiso real para enfrentar juntos el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera, con la misma seriedad y decisión que hoy el Ecuador asume", escribió Noboa en la red social X.

La presidencia y los ministerios de Comercio y Relaciones Exteriores de Colombia informaron a Reuters que están examinando la medida.

Estados Unidos también ha señalado que podría presionar a Colombia y México por el narcotráfico a través del crimen organizado en sus países, tras el dramático ataque del 3 de enero en Caracas y la captura del presidente Nicolás Maduro, a quien Washington acusó de ser un "narcodictador".

Noboa ha hecho de la lucha contra la delincuencia un pilar fundamental de su administración. Ha declarado varios estados de emergencia y recientemente movilizó a más de 10.000 soldados a las tres provincias más violentas del país para combatir el crimen organizado en la nación andina, que ha disparado las tasas de homicidios.

Ecuador también militarizó San Lorenzo, en la zona fronteriza con Colombia, a finales del año pasado debido a los violentos enfrentamientos entre grupos criminales.

Noboa citó un déficit comercial anual superior a los 1.000 millones de dólares. El déficit en los primeros diez meses del año pasado ascendió a 838 millones de dólares, según el Banco Central de Ecuador.

Entre enero y noviembre de 2025, Ecuador recibió un 3,7% de las exportaciones de Colombia, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, ubicándolo en el sexto destino de las ventas externas del vecino país.

Ecuador importa energía eléctrica de Colombia, crucial en épocas de sequía cuando se afectan sus represas hidroeléctricas, así como medicamentos y pesticidas, según datos oficiales.

El anuncio de aranceles contra Ecuador, su vecino más grande, se produce tras la aplicación de un arancel del 27% a las importaciones procedentes de México, la segunda economía más grande de Latinoamérica, en febrero del año pasado, poco después de que Estados Unidos anunciara sus propios aranceles contra México.

Las relaciones entre Ecuador y México se deterioraron tras el asalto del gobierno ecuatoriano a la embajada de México en Quito en 2024 para capturar al exvicepresidente Jorge Glas, acusado en un nuevo caso de corrupción.

El presidente colombiano Gustavo Petro compartió el martes en X una foto de Glas, quien también tiene nacionalidad colombiana, tomada de una videollamada desde la prisión, afirmando que presentaba signos de tortura psicológica y que creía que debía ser liberado.

Los abogados de Glas mantienen su inocencia y afirman que su salud física se ha deteriorado gravemente y que se le ha negado el acceso a medicamentos y a la luz solar.

