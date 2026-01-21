Ecuador impondrá tasa del 30% a importaciones de Colombia desde 1 de febrero: Noboa

QUITO/BOGOTA, 21 ene (Reuters) - Ecuador impondrá una tasa de seguridad del 30% a las importaciones procedentes de Colombia a partir del 1 de febrero, dijo el miércoles el presidente Daniel Noboa, citando el déficit comercial y la falta de cooperación en la lucha contra el narcotráfico en su frontera común.

Noboa dijo que los militares ecuatorianos se están enfrentando a grupos criminales vinculados al narcotráfico en la frontera con Colombia, sin ninguna cooperación de su vecino.

"Esta medida se mantendrá hasta que exista un compromiso real para enfrentar juntos el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera, con la misma seriedad y decisión que hoy el Ecuador asume", dijo Noboa en la red social X.

La presidencia de Colombia, los ministerios de Comercio y Relaciones Exteriores informaron a Reuters que estaban examinando la medida.

Poco después del anuncio de Noboa, el Ministerio de Defensa de Colombia informó de la incautación de un cargamento de marihuana en la frontera común durante una operación conjunta entre los ejércitos de ambos países.

Noboa citó un déficit comercial anual superior a los US$1.000 millones. El déficit en los primeros diez meses del año pasado ascendió a US$838 millones, según el Banco Central de Ecuador.

Entre enero y noviembre de 2025, Ecuador recibió un 3,7% de las exportaciones de Colombia, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, ubicándolo en el sexto destino de las ventas externas del vecino país.

Ecuador importa energía eléctrica de Colombia, crucial en épocas de sequía cuando se afectan sus represas hidroeléctricas, así como medicamentos, pesticidas y maquillajes, según datos oficiales.

El ministro de Minas y Energía de Colombia, Edwin Palma, criticó los aranceles en una publicación en las redes sociales y dijo que ordenó revertir una iniciativa reciente para permitir que privados puedan participar en las ventas de energía entre ambos países ante posibles déficits.

"Rechazamos la medida arancelaria impuesta por Ecuador, una agresión económica que rompe el principio de integración regional", sostuvo Palma, al señalar que Colombia actualmente provee entre el 8% y 10% de la energía que se consume en el vecino país.

Estados Unidos también ha señalado que podría presionar a Colombia y México por el narcotráfico a través del crimen organizado en sus países, tras el dramático ataque del 3 de enero en Caracas y la captura del presidente Nicolás Maduro, a quien Washington acusó de ser un "narcodictador".

"GUERRA TOTAL"

En su intervención en Davos el martes, Noboa afirmó que su país libraba "una guerra total contra el mal y el narcoterrorismo".

Noboa ha hecho de la lucha contra la delincuencia un pilar fundamental de su administración. Ha declarado varios estados de emergencia y recientemente movilizó a más de 10.000 soldados a las tres provincias más violentas del país para combatir al crimen organizado en la nación andina, que ha disparado las tasas de homicidios.

Ecuador también militarizó San Lorenzo, en la zona fronteriza con Colombia, a finales del año pasado debido a los violentos enfrentamientos entre grupos criminales.

El anuncio de aranceles de Noboa se produce tras la aplicación de un arancel del 27% a las importaciones procedentes de México, la segunda economía más grande de Latinoamérica, en febrero del año pasado, poco después de que Estados Unidos anunciara sus propios aranceles contra México.

Las relaciones entre Ecuador y México se deterioraron tras el asalto del gobierno ecuatoriano a la embajada de México en Quito en 2024 para capturar al exvicepresidente Jorge Glas, acusado en un nuevo caso de corrupción.

El presidente colombiano Gustavo Petro compartió el martes en X una foto de Glas, quien también tiene nacionalidad colombiana, tomada de una videollamada desde la prisión, afirmando que presentaba signos de tortura psicológica y que creía que debía ser liberado.

Los abogados de Glas mantienen su inocencia y afirman que su salud física se ha deteriorado gravemente y que se le ha negado el acceso a medicamentos y a la luz solar.

(Reporte de Alexandra Valencia, Reporte adicional de Luis Jaime Acosta en Bogotá, editado por Javier Leira y Carlos Serrano)