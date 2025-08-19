Ecuador: Indagan a 4 presuntos instigadores de la muerte de Villavicencio

Los implicados son Ronny Aleaga, exparlamentario del partido Revolución Ciudadana; el empresario Xavier Jordán; Daniel Salcedo, un colaborador de justicia ya condenado en otro proceso; y José Serrano, exministro de Rafael Correa, actualmente detenido en un centro migratorio en Estados Unidos.

Esta información fue confirmada por los principales medios ecuatorianos.

Según la Fiscalía, las evidencias recopiladas —incluidas testimonios de un testigo protegido y las declaraciones de Salcedo tras una agresión en prisión— apuntan a una estructura criminal que habría combinado recursos económicos, coordinación política y vínculos con el narcotráfico.

Serrano supuestamente recibió la orden del exvicepresidente Jorge Glas para coordinar el asesinato; Jordán habría proporcionado los fondos; Aleaga sería el responsable operativo; y Salcedo actuaría como intermediario con la banda narcotraficante Los Lobos.

Villavicencio, conocido por sus denuncias sobre corrupción y las conexiones entre política y crimen organizado, fue asesinado el 9 de agosto de 2023 en Quito durante un mitin electoral.

Hasta ahora, cinco sicarios han sido condenados como autores materiales, mientras que la Fiscalía formaliza, por primera vez, las acusaciones contra los presuntos autores intelectuales del crimen. (ANSA).