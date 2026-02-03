Ecuador, indígenas contra la nueva ley de minería

Según la confederación, la propuesta sacrifica los controles ambientales para favorecer las inversiones extractivas, violando el derecho constitucional de las comunidades indígenas a la consulta previa, libre e informada.

En un comunicado, la organización denuncia que la ley sustituiría las licencias ambientales por autorizaciones simplificadas, reduciendo la protección de las tierras a una mera formalidad burocrática.

"La gestión de los recursos hídricos es especialmente preocupante: la flexibilidad otorgada a las empresas amenazaría ecosistemas vitales como ríos y páramos, pilares de la soberanía alimentaria", sostiene la CONAIE.

La organización ha instado al Parlamento y al movimiento político Pachakutik a rechazar el proyecto de ley, advirtiendo que el modelo propuesto incrementará la conflictividad social.

En contraste, el gobierno defiende la reforma como necesaria para atraer capital y combatir la minería ilegal. (ANSA).