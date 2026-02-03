LA NACION

Ecuador, indígenas contra la nueva ley de minería

Según la confederación, la propuesta sacrifica los controles ambientales para favorecer las inversiones extractivas, violando el derecho constitucional de las comunidades indígenas a la consulta previa, libre e informada.

En un comunicado, la organización denuncia que la ley sustituiría las licencias ambientales por autorizaciones simplificadas, reduciendo la protección de las tierras a una mera formalidad burocrática.

"La gestión de los recursos hídricos es especialmente preocupante: la flexibilidad otorgada a las empresas amenazaría ecosistemas vitales como ríos y páramos, pilares de la soberanía alimentaria", sostiene la CONAIE.

La organización ha instado al Parlamento y al movimiento político Pachakutik a rechazar el proyecto de ley, advirtiendo que el modelo propuesto incrementará la conflictividad social.

En contraste, el gobierno defiende la reforma como necesaria para atraer capital y combatir la minería ilegal. (ANSA).

