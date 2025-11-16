Ecuador inicia votación para decidir sobre instalación de bases militares extranjeras

Los ecuatorianos iniciaron el domingo la votación de un referendo para decidir sobre el regreso de las bases militares extranjeras y la redacción de una nueva Constitución, medidas con las que el presidente Daniel Noboa pretende endurecer su lucha contra el crimen.

"Que esta jornada nos ratifique que la democracia se ejerce, se honra y se defiende votando", dijo la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint, al declarar inaugurada la votación, que se extenderá hasta las 17:00 locales (22:00 GMT).

Además de las bases y el llamado a una constituyente, Ecuador decidirá sobre la eliminación del presupuesto asignado a partidos políticos y la reducción del número de congresistas.

