Ecuador-Italia: presentaron en Quito el proyecto 'Va' Sentiero'

En el marco de Casa Italia, el embajador presentó a los curadores del proyecto, Sara Furlanetto y Yuri Basilico, quienes viajaron desde Italia para ilustrar su contenido.

Una exposición fotográfica y de video narra el recorrido por el sendero "Sentiero Italia": 8000 kilómetros de montañas que abarcan todas las regiones de Italia, incluyendo islas, cada una con sus propios paisajes, historia, dialectos, gastronomía y vocaciones.

"Italia y Ecuador, cada uno a su manera, son paraísos para los amantes de la naturaleza y la montaña. Espero que esta exposición fortalezca aún más nuestros lazos. Animará a los senderistas ecuatorianos a explorar las montañas italianas y, al mismo tiempo, será una forma indirecta de presentar a los italianos y a los amantes de la naturaleza europeos la maravilla de los Andes ecuatorianos", declaró el embajador. (ANSA).