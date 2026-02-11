Ecuador jugará amistosos con Marruecos y Países Bajos rumbo al Mundial 2026

La selección de Ecuador viajará a Europa en marzo para disputar dos partidos amistosos, contra Marruecos y Países Bajos, como preparación para el Mundial de Norteamérica 2026, informó este miércoles la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).

Ecuador, que se clasificó segundo en la eliminatoria suramericana, compartirá el Grupo E con Alemania, Curazao y Costa de Marfil.

La Tricolor enfrentará a los Leones del Atlas africanos en el Estadio Metropolitano, hogar del Atlético de Madrid, el 27 de marzo y a la Naranja Mecánica cuatro días después en el PSV Stadion de Eindhoven (Países Bajos), señaló la FEF en un comunicado.

"Estos encuentros permitirán seguir fortaleciendo el trabajo colectivo, sumar minutos de competencia de alto nivel y evaluar al equipo frente a selecciones con estilos y exigencias distintas", agregó.

Países Bajos y Marruecos, ambas selecciones mundialistas, se ubican respectivamente en el séptimo y octavo puesto en el más reciente ranking mundial de la FIFA.

Dentro de su preparación para la Copa del Mundo, Ecuador ha enfrentado a Estados Unidos (1-1), México (1-1), Canadá (0-0) y Nueva Zelanda (victoria 2-0).

Ecuador enfrentará por primera vez a Marruecos, ubicado en el Grupo C junto a Brasil, Haití y Escocia; y por cuarta ocasión a Países Bajos, cabeza de serie del Grupo F, que completan Japón, Túnez y una selección del repechaje europeo entre Ucrania, Suecia, Polonia o Albania.