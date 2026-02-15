Ecuador, juicio político al jefe del Poder Judicial en medio de incertidumbre

La convocatoria fue anunciada oficialmente por el presidente del Parlamento, Niels Olsen, quien convocó a los 151 legisladores a la cámara a las 10:00 a. m. para decidir el destino del funcionario.

Godoy está acusado de "manifiesta ineficiencia en la gestión de la seguridad de los trabajadores de la justicia".

En concreto, se le acusa de no brindar la protección adecuada al juez anticorrupción Carlos Serrano, dejándolo expuesto a riesgos en un momento crítico para el país.

El juicio pasará a los tribunales tras la aprobación de la Comisión de Supervisión. Si los legisladores votan a favor de la censura, Godoy será destituido inmediatamente y quedará inhabilitado para ejercer cargos públicos durante dos años, lo que marcará el inicio de una nueva fase de incertidumbre en la cima del poder judicial de Ecuador. (ANSA).