Ecuador.- La Fiscalía de Ecuador abre investigación contra alias 'Pipo', detenido en España, por fraude procesal

MADRID, 17 Nov. 2025 (Europa Press) -

La Fiscalía de Ecuador ha anunciado la apertura de una investigación contra Wilmer Chavarría Barré, alias 'Pipo', el líder del cártel de Los Lobos detenido este domingo en España, por un presunto delito de fraude procesal, que se suma a sus cargos por robo, narcotráfico y atentados terroristas, entre otros.

Así lo ha señalado el organismo en un comunicado difundido en redes sociales, al considerar que el detenido habría fingido su muerte en el año 2021, "en un proceso penal por robo con resultado de muerte".

'Pipo' habría cometido el delito objeto de la investigación en medio de la pandemia de COVID-19, cambiando su identidad a Danilo Fernández, presuntamente nacido en Maracaibo, Venezuela, y ocultándose en Europa mientras "ordenaba asesinatos en el país", según ha relatado la Policía de Ecuador.

El líder de Los Lobos, condenado a 16 años de cárcel por el robo mortal, será investigado asimismo por "los presuntos delitos adicionales que pudieran atribuírsele" por la Fiscalía.

El Ministerio Público ha señalado además que ha solicitado "formalmente la revocatoria de la extinción de la pena ante la autoridad jurisdiccional pertinente", con vistas a que 'Pipo' sea arrestado por la Policía ecuatoriana en caso de ser extraditado desde España.

Chavarría, uno de los narcotraficantes más buscados en América Latina, ha sido detenido en Málaga procedente de Marruecos por agentes de la UDYCO Central, han confirmado fuentes del Ministerio del Interior español.

Esta detención se enmarca en la Operación Renacer conjunta entre las policías de los dos países, ya que el detenido había fingido su muerte para evadir la justicia y dirigía el entramado delictivo desde España y Emiratos Árabes. La inteligencia ha confirmado vínculos nacionales e internacionales, la financiación de atentados desde España para amedrentar al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y obstaculizar reformas penitenciarias.

El grupo Los Lobos, aliado temporalmente con Chone Killers, está vinculado a varios atentados explosivos recientes en Guayaquil, utilizando coches bomba y drones activados desde centros penitenciarios. Entre septiembre y octubre de 2024-2025 se registraron al menos cuatro ataques coordinados desde la cárcel de máxima seguridad La Roca bajo alias 'Negro Tulio'.

Estados Unidos promulgó en 2024 sanciones contra alias 'Pipo' y el cártel que dirigía, considerado como la organización de narcotráfico más grande de Ecuador, merced en parte a sus conexiones con los cárteles mexicanos Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de Sinaloa "para impulsar la violencia y la inestabilidad en Ecuador", según el comunicado publicado en su momento por el Departamento del Tesoro de EEUU.

Además, Los Lobos han sido señalados en Ecuador por planificar el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio el 9 de agosto de 2023 tras un mitin en Quito. Alias 'Pipo' cuenta también con antecedentes desde el año 2004 por robo, asociación ilícita, narcotráfico, sicariato, atentados terroristas y masacres carcelarias.