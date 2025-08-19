Ecuador: La Fiscalía señala a excargos correístas como autores intelectuales del asesinato del candidato Villavicencio

MADRID, 19 Ago. 2025 (Europa Press) -

La Fiscalía de Ecuador ha anunciado que buscará la imputación de cuatro personas como autores intelectuales del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en agosto de 2023 en pleno acto de campaña, entre ellos antiguos miembros del correísmo, como el exministro del Interior José Serrano.

La fiscal del caso 'Magnicidio FV', Ana Hidalgo, ha solicitado a su vez la comparecencia del exdiputado de Revolución Ciudadana Ronny Aleaga, así como de Daniel Salcedo y Xavier Jordán, los tres implicados además en el caso 'Metástasis', que investiga la relación de funcionarios públicos con el narcotráfico.

"Esta solicitud se sustenta en una minuciosa investigación llevada a cabo por la Fiscalía, respaldada en sólidos elementos de convicción, que permiten presumir la participación de estas personas", apunta el ministerio público en una breve nota.

Finalmente no ha sido incluido en la lista el exvicepresidente Jorge Glas, recluido en la cárcel de La Roca de Guayaquil por corrupción, quien había sido mencionado junto a los otros tres por un testigo protegido, quien aseguró haber recibido esta información de uno de los autores materiales del crimen.

Hace apenas unos días, Salcedo, un viejo conocido de la Justicia ecuatoriana con un amplio historial criminal que cumple pena de prisión en Quito, afirmó que Jordán se encargó de financiar el asesinato de Villavicencio.

Por su parte, Aleaga se encuentra en paradero desconocido mientras que los otros dos señalados se hallan en Estados Unidos. Serrano fue detenido en Miami y está a la espera de repatriación, mientras que Jordán, si bien libre, es considerado prófugo por su relación con el ya citado caso 'Metástasis'.

El atentado contra la vida de Villavicencio a tan solo once días de las elecciones, puso de manifiesto el grave problema de seguridad en el que Ecuador había caído en los últimos tiempos, después de haber sido considerado uno de los países más seguros de la región durante las dos primeras décadas del año 2000.

Por este crimen ya fueron condenadas cinco personas como autores materiales, entre ellos Edwing Angulo, alias 'Invisible', señalado como uno de los cabecillas de la organización criminal Los Lobos.