Ecuador. La principal organización indígena de Ecuador denuncia el bloqueo de sus cuentas bancarias
MADRID, 20 Sep. 2025 (Europa Press) -
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), principal organización indígena del país, ha denunciado el bloqueo de varias cuentas bancarias de sus dirigentes y organizaciones miembro en medio del paro nacional indefinido convocado para protestar por la eliminación del subsidio al diésel, que ha provocado una subida de los precios de más del 50% del carburante.
Las entidades bancarias han justificado los bloqueos por "órdenes estatales", lo que la Conaie interpreta como una acción de intimidación y criminalización.
"El bloqueo económico a dirigentes indígenas no es un acto aislado, sino parte de una estrategia para criminalizar la protesta social y debilitar las demandas de los pueblos y nacionalidades del país, que buscan soluciones frente a la crisis económica que atraviesan millones de ecuatorianos", ha apuntado Conaie en un comunicado.
"Rechazamos cualquier intento de amedrentamiento y ratificamos nuestro compromiso con la defensa de la vida, el territorio y los derechos colectivos (...) sin dejarse intimidar por acciones ilegales o políticas de persecución", ha destacado.
La Conaie, liderada por su presidente Marlon Vargas, ha llamado a la unidad de pueblos originarios, comunidades campesinas y ciudadanos para resistir las políticas económicas del Gobierno del presidente, Daniel Noboa. Además, ha denunciado actos de represión, persecución y criminalización, solicitando la vigilancia de organismos internacionales como la ONU y la CIDH.
La organización demanda asimismo la reducción del IVA del 15 al 12% y la reinstalación del parlamento plurinacional de pueblos y organizaciones sociales.
El presidente Noboa ha respondido a las protestas con la declaración del estado de excepción en siete provincias y prohibiendo concentraciones, aunque las movilizaciones persisten.
