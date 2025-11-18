Ecuador.- La RFEA competirá con cinco países por el premio a la mejor federación del mundo

MADRID, 18 Nov. 2025 (Europa Press) -

La Real Federación Española de Atletismo (RFEA) ha sido nominada por la Federación Internacional de Atletismo (World Athletics), junto a sus homólogos de Botsuana, China, Ecuador, Estados Unidos y Nueva Zelanda, para optar al Premio de las Federaciones Miembro en la gala de los Premios Mundiales de Atletismo 2025.

Así lo anunció este martes World Athletics en una nota de prensa. "El Premio a las Federaciones Miembro reconoce a la federación miembro que se ha distinguido por sus logros a lo largo del año y que, como resultado, ha contribuido positivamente al crecimiento y la visibilidad del deporte", indicó ese comunicado oficial.

"Las federaciones finalistas fueron nominadas por cada una de las seis asociaciones regionales", explicó la nota sobre su criba geográfica. "El ganador, según lo decida la Junta Ejecutiva, se anunciará en las plataformas de World Athletics el 28 de noviembre", agregó el comunicado.

En este sentido, World Athletics subrayó en su texto que España había obtenido "excelentes resultados" este año, incluyendo un récord de medallas en el Campeonato Europeo sub-20 de Tampere y una destacada participación en el Campeonato Mundial de Tokio 25".

"El país fue sede del Campeonato Europeo por equipos de Primera División en Madrid, al tiempo que impulsó las iniciativas de atletismo juvenil y comunitario en todas las regiones. Bajo una nueva dirección, la federación mejoró sus prácticas de gobernanza y modernización, garantizando la transparencia y la eficiencia", recalcó el comunicado.

"Asimismo, demostró una sólida colaboración con las autoridades locales, los medios de comunicación y los patrocinadores, y ha promovido activamente la igualdad de género y los formatos de equipos mixtos", zanjó la nota.