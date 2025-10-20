Ecuador: La ULE tiende puentes con Ecuador con un acuerdo para impulsar la cooperación académica e investigadora

LEÓN, 20 Oct. 2025 (Europa Press) -

La Universidad de León (ULE) tiende puentes con Ecuador a través de la firma de un convenio marco de colaboración con la Universidad UTE destinado a impulsar la cooperación académica, docente, investigadora y cultural entre ambas universidades.

Este convenio se enmarca en la estrategia de internacionalización de la ULE y ha sido rubricado en Quito (Ecuador) por el vicerrector de Internacionalización y Compromiso Global, José Alberto Benítez Andrades, durante su visita oficial a la Universidad UTE, una de las instituciones de educación superior de mayor prestigio en Ecuador.

El convenio marco sienta las bases para el desarrollo de acuerdos específicos que impulsen la cooperación entre ambas universidades. En este sentido, el vicerrector ha firmado también, junto al rector de la Universidad UTE, Ricardo Hidalgo Ottolenghi, un convenio específico orientado a fomentar la movilidad de estudiantes, favoreciendo el intercambio académico y la creación de oportunidades internacionales para el estudiantado de ambas instituciones.

Con esta alianza la ULE da "un paso más" en su compromiso por fortalecer su presencia en América Latina y fomentar la creación de redes internacionales que promuevan la excelencia académica, la innovación y el intercambio de conocimiento entre comunidades universitarias de ambos países, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Universidad de León.

El vicerrector mantuvo reuniones de trabajo con responsables académicos y de investigación de la UTE, entre ellas la vicerrectora Verónica Guerra; el coordinador académico, Paco Arévalo y el director de la Escuela de Posgrado, así como con responsables de diversas facultades, en las que se identificaron áreas de colaboración en disciplinas.

En este sentido, Benítez-Andrades pudo conocer de primera mano la experiencia y prestigio del grado en Ciencias Gastronómicas, que se imparte en la UTE desde hace 29 años y que cuenta con gran reconocimiento internacional.

Igualmente, se exploraron colaboraciones en el ámbito de Medicina, donde la universidad ecuatoriana acumula más de 30 años de trayectoria, además de las oportunidades de investigación conjunta en sus centros de excelencia: el Centro de Investigación de Alimentos (CIAL), el Centro de Investigación Biomédica (CENBIO) y Centro de Investigación Genética y Genómica (CIGG).

La jornada incluyó además la conferencia impartida por Benítez-Andrades bajo el título 'Inteligencia Artificial en el Aula: Redefiniendo el Futuro del Aprendizaje', que despertó un "notable interés" entre estudiantes y docentes.

Con esta visita la Universidad de León y la Universidad UTE refuerzan su compromiso por avanzar en proyectos académicos e investigadores internacionales, consolidando así un marco de cooperación estratégica entre España y Ecuador.