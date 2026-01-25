Ecuador: "Liam no es criminal", pedido por el niño arrestado en EE. UU

"Liam no es un criminal", dijo Conejo, desde su casa en Ecuador.

El tío describió la batalla por la liberación del niño y su padre, Adrián, como una lucha "contra Goliat".

Ambos se encuentran ahora en un centro de detención en Texas, a la espera de una audiencia de asilo.

Las versiones contradictorias sobre las circunstancias del arresto alimentan el debate.

Mientras Washington afirma que el padre intentó escapar, abandonando a su hijo, fuentes escolares alegan que el niño fue utilizado por las autoridades como cebo para obligar a la familia, incluida la madre embarazada, a abandonar la casa.

Los Conejo habían huido de Ecuador para escapar de la pobreza y la inseguridad, uniéndose a miles de sus compatriotas que intentaban llegar a Estados Unidos, a pesar de las más de 9.500 deportaciones registradas solo en 2025. (ANSA).