ecuador logra acuerdo para adjudicar campo petrolero a filiales de new stratus energy, sinopec

QUITO, 3 mar (Reuters) - Un consorcio formado por subsidiarias del gigante chino Sinopec y la canadiense New Stratus Energy alcanzaron un acuerdo con Ecuador para adjudicarse un contrato de participación del bloque petrolero Sacha, el más productivo del país, dijeron el lunes el Ministerio de Energía ecuatoriano y una de las empresas.

El acuerdo incluye un bono de entrada en efectivo por adelantado de 1.500 millones de dólares, que no significará una deuda para el país sudamericano y será clave para la firma del contrato de participación entre las partes, según la ministra de Energía y Minas, Inés Manzano.

"El pago de la prima es antes de la firma del contrato, es decir si no hay pago de prima no hay contrato", señaló Manzano a periodistas, y dijo el consorcio tendrá un plazo de cuatro semanas para cumplir con ciertos requisitos antes de la firma final.

El Gobierno de Ecuador ha dicho que no tiene los fondos ni la tecnología necesaria para aumentar la producción en el bloque Sacha, ubicado en la provincia amazónica de Orellana y justificó la adjudicación con el mal estado de la infraestructura del bloque, que produjo unos 77.000 barriles por día (bpd) en 2024.

"Se ha dicho que Sacha es la joya de la corona, pero lamento decirles que es una corona oxidada y las joyas hay que pulirlas", dijo Manzano. "El campo Sacha no se privatiza, no se vende, no se alquila, la propiedad del recurso es y será del Estado ecuatoriano, pero ahora será operado con mayor eficiencia".

La empresa con sede en Canadá, New Stratus Energy, dijo en un comunicado más temprano que además del bono de entrada, el consorcio acordó "invertir montos superiores a 1.700 millones de dólares durante el plazo inicial para financiar un plan de desarrollo aprobado por el Ministerio de Energía y Minas".

Las autoridades del sector han dicho que las subsidiarias son Amodaimi Oil Company S.L., una filial del gigante energético estatal Sinopec y Petrolia Ecuador, una subsidiaria de New Stratus Energy.

El Gobierno espera que con el nuevo operador del campo Sacha se logre elevar la producción a 100.000 bpd en un periodo de tres años, según el viceministro de Hidrocarburos, Guillermo Ferreira. Además, dijo que la renta petrolera del Estado ascenderá al 82% tomando en cuenta un precio de barril de 62 dólares.

La ministra defendió las negociaciones de manera directa con el consorcio para el desarrollo del campo Sacha, sin mediar una licitación pública, argumentando que la ley permite hacerlo con empresas estatales. Legisladores, grupos sociales, sindicatos y representantes indígenas han cuestionado la decisión.

El Gobierno presentó en enero varios proyectos en el sector hidrocarburo que demandarán una inversión extranjera de unos 42.000 millones de dólares durante los próximos cinco años.

