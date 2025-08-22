Ecuador: Más de 5000 homicidios en siete meses de 2025

El Ministerio del Interior reportó 5268 homicidios dolosos entre enero y julio, lo que equivale a una muerte violenta cada 58 minutos y un promedio de 25 delitos al día.

La cifra representa un aumento del 40,82% en comparación con los 3741 casos del mismo período de 2024 y es la cifra más alta en la historia del país.

El presidente Daniel Noboa extendió este jueves el estado de excepción vigente en cuatro provincias a tres localidades adicionales. Las medidas autorizan al ejército y a la policía a realizar registros, inspecciones e incautaciones de domicilios y correspondencia.

El anuncio se produce tras las masacres que han conmocionado al país, como los asesinatos de 11 personas y de otras 17, en dos episodios diferentes.

De los homicidios de este año, 4652 se cometieron con armas de fuego, según el Ministerio del Interior. La Corte Constitucional revisará el nuevo decreto tras las tensiones con el Ejecutivo, tras anular parcialmente secciones de las leyes impulsadas por Noboa.

La Corte ya ha cuestionado el uso reiterado del concepto de graves disturbios internos e instó al gobierno a combatir las bandas criminales con mecanismos estándar. (ANSA).