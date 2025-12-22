Ecuador: Militares condenados por la desaparición de 4 menores

Las sentencias cumplen plenamente con las solicitudes de la fiscalía contra los soldados considerados autores materiales del crimen.

Otros cinco militares, que cooperaron con la fiscalía, fueron condenados a dos años y medio de prisión; un teniente coronel acusado de complicidad, pero que no estuvo presente en la patrulla, fue absuelto, según los principales medios de comunicación ecuatorianos.

Los menores desaparecieron el pasado diciembre en el barrio Las Malvinas, como parte de la ofensiva militar contra el crimen organizado lanzada por el presidente Daniel Noboa, quien había declarado el estado de emergencia y ordenado patrullajes del ejército.

Según la fiscalía, los soldados detuvieron a los niños durante una patrulla nocturna, los golpearon y los abandonaron desnudos en la localidad rural de Taura, al sur de la ciudad.

Uno de los menores logró llamar a su padre, pero este no los encontró al llegar.

Días después, las autoridades identificaron cuatro cuerpos calcinados como los de los niños desaparecidos.

En su fallo, el juez dictaminó que la patrulla los abandonó "a pesar de saber que la zona era peligrosa". Las familias afirman que los niños habían salido de casa para jugar al fútbol; las autopsias revelaron lesiones y contusiones sufridas antes de morir. (ANSA).