Ecuador: Militares de EEUU en base de Manta contra el narco

La iniciativa, realizada en coordinación con las Fuerzas Armadas ecuatorianas, marca el regreso del personal militar estadounidense a la base de la que se retiraron en 2009.

Según la Embajada de Estados Unidos en Ecuador, la misión tendrá una duración limitada y se enmarca en la estrategia de seguridad bilateral, en cumplimiento de los acuerdos vigentes y la legislación nacional.

El objetivo declarado es fortalecer las capacidades operativas locales en la lucha contra lo que Washington denomina "narcoterrorismo".

El presidente Daniel Noboa confirmó el lanzamiento de la operación, explicando que permitirá la identificación y el desmantelamiento de las rutas del narcotráfico y el ataque a las organizaciones criminales activas en el país.

Las operaciones se llevan a cabo en la base aérea de Manta, considerada estratégica para el control marítimo del Pacífico y las rutas hacia las Islas Galápagos.

El regreso de las fuerzas estadounidenses se produce en medio de un fuerte deterioro de la seguridad interna y tras un referéndum que rechazó la idea de bases militares extranjeras permanentes.

Las autoridades ecuatorianas han reiterado que esta no es una instalación permanente. La base de Manta fue utilizada por Estados Unidos hasta 2009, cuando el entonces presidente Rafael Correa decidió no renovar el acuerdo. (ANSA).