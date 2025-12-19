Ecuador.- Mueren dos personas tiroteadas en el área de espera de la cárcel de mujeres de Guayaquil (Ecuador)

MADRID, 19 Dic. 2025 (Europa Press) - Al menos dos personas han muerto este viernes en las inmediaciones de la cárcel de mujeres de Guayaquil, situada en el complejo carcelario en el que se encuentra la famosa Penitenciaria del Litoral, después de que un hombre en moto irrumpiera a tiros en el área de espera reservada a los familiares de los reos. Una de las víctimas mortales, con antecedentes penales, era el objetivo del tirador, que apareció vestido de enfermero disparando hasta en veinte ocasiones. Otras tres personas han resultado heridas, según ha informado la cadena Ecuavisa. Dicho complejo alberga un total de cinco cárceles, epicentro de la crisis de violencia que sacude a Ecuador en los últimos años. La convulsa situación en estas instalaciones motivó al presidente, Daniel Noboa, a decretar en enero de 2024 un estado de conflicto interno que aún sigue vigente. Como parte de ese decreto, algunas cárceles están bajo control militar, como es el caso de la Penitencia del Litoral, en la que actualmente alrededor de 7.000 personas malviven entre sus muros, repartidos en doce pabellones controlados desde 2021 por grupos criminales tales como Los Choneros, Los Lobos, o los Latin King. A las muertes por disputas territoriales, motines u otros conflictos en esta cárcel se suman en los últimos meses las provocadas por una crisis de tuberculosis y casos de desnutrición. El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) advirtió de que la ya de por sí mala situación de los presos ha empeorado desde que Noboa decretó el estado de conflicto armado interno, acusando al Gobierno de "permitir la degradación" de manera deliberada de los centros penitenciarios.