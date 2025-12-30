Ecuador.- Noboa anuncia la extradición a Ecuador desde EAU del líder de Comandos de la Frontera, escisión de las FARC

MADRID, 30 Dic. 2025 (Europa Press) -

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha anunciado este lunes la extradición al país sudamericano desde Emiratos Árabes Unidos de Roberto Carlos Álvarez, alias 'Gerente', a quien ha identificado como líder de los Comandos de la Frontera, una organización escindida de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) e involucrada en un ataque a tropas ecuatorianas el pasado mes de mayo.

"Se ha acabado su libertad 'bajo fianza'", ha afirmado en la red social X el mandatario, en alusión al régimen establecido tras una audiencia a inicios de mes.

Noboa ha celebrado que, "gracias al trabajo del Centro Nacional de Inteligencia, la Policía Nacional y la cooperación con Emiratos Árabes Unidos, alias 'El Gerente', líder de los Comandos de la Frontera, objetivo de alto valor, está en camino a Ecuador para responder ante la justicia por los asesinatos de los 11 militares en Alto Punino", un ataque producido en mayo, cuando los soldados muertos participaban en operaciones contra la minería ilegal.

"Creía que era intocable porque gobiernos pasados lo protegían, se equivocó. La Cárcel del Encuentro lo espera", ha declarado el presidente ecuatoriano.

Sobre 'Gerente' pesaba una alerta roja de Interpol en base a la cual Quito solicitó a Emiratos Árabes Unidos su arresto, según han anunciado los ejecutivos de ambos países en un comunicado conjunto difundido por el Ministerio de Exteriores ecuatoriano.

En el mismo, los dos Gobiernos han afirmado que el resultado subraya el compromiso de ambos con "la defensa del Estado de derecho y con el fortalecimiento de la cooperación internacional en la lucha contra el crimen transnacional".