Ecuador: noboa, "El embajador de Cuba expulsado por ingerencias"

En una entrevista con Radio Sucre, el jefe de Estado sostuvo que el diplomático y otros miembros de la misión cubana estarían involucrados en actividades políticas y "también en acciones consideradas violentas".

"Hemos observado una significativa interferencia por parte de Cuba en actividades políticas y, en algunos casos, incluso en acciones violentas", declaró Noboa, añadiendo que la decisión se tomó con base en "pruebas suficientes".

La semana pasada, el gobierno ecuatoriano declaró al embajador cubano como persona non grata y le otorgó 48 horas para abandonar el país junto al resto del personal de la misión diplomática, de conformidad con la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas.

Tras el anuncio, el presidente difundió en las redes sociales un video en el que se veía a algunas personas quemando documentos en el edificio de la embajada cubana, sosteniendo que podría tratarse de un intento de destruir pruebas de actividades irregulares. (ANSA).