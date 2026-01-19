Ecuador: Noboa en Davos con FMI, Banco Mundial y Europol

En Davos, donde permanecerá del 20 al 24 de enero, Noboa participará en reuniones de alto nivel con jefes de Estado, jefes de organismos multilaterales y directores ejecutivos de importantes empresas internacionales.

Está prevista una reunión con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, como parte del programa de crédito vigente con Ecuador. También con Alex Karp, director ejecutivo de Palantir, empresa de seguridad que ya opera en puertos ecuatorianos.

El presidente también se reunirá con los líderes de Panamá e Israel, los directores del Banco Interamericano de Desarrollo, el presidente del Banco Mundial, el director de Europol y el director ejecutivo de DP World.

Tras el foro, Noboa y la canciller Gabriela Sommerfeld viajarán a Bélgica para mantener conversaciones con instituciones de la Unión Europea, con especial atención a la cooperación en la lucha contra el crimen organizado transnacional. (ANSA)