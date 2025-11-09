Ecuador.- Noboa matiza sus palabras y aclara que la Constitución de Ecuador no se escribirá con IA

MADRID, 9 Nov. 2025 (Europa Press) -

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha aclarado que no se utilizará inteligencia artificial para redactar una nueva Constitución, a una semana del referéndum constitucional, y después de que dijera hace unos días que esta herramienta era capaz incluso de elaborar un texto de esta magnitud.

"La Constitución no la escribirá la IA, como alegan los políticos desesperados por confundir a la gente", ha querido zanjar en un mensaje en X después de que sus palabras en un acto en Cuenca relacionado con esta tecnología generara suspicacias en un momento en el que el país se dispone a votar por una Asamblea Constituyente.

"Los que escribirán la Constitución serán los patriotas que buscan un país mejor, uno en el que los delincuentes no vuelvan a ser prioridad, donde no salgan libres con medidas sustitutivas, donde no cualquiera pueda ingresar libremente por la frontera para delinquir", ha incidido el presidente ecuatoriano.

Noboa ha destacado que la inteligencia artificial sí está ayudando a "construir un mundo más avanzado" y es por ello que su Gobierno ha hecho entrega de unas 30.000 becas para que los ecuatorianos puedan utilizarla, en alusión al acto en la ciudad de Cuenca en el que sus palabras fueron, según él, malinterpretadas.

Noboa habló en este acto de entrega de becas de las ilimitadas capacidades de la inteligencia artificial, capaz de "cosas sencillas" como escribir un discurso, o bien incluso "diseñar hasta una constitución".

Los ecuatorianos acuden el próximo domingo 16 de noviembre a las urnas para votar a favor o en contra de establecer en el país bases militares extranjeras, de la financiación estatal de movimientos y partidos políticos, de reducir el número de diputados de la Asamblea Nacional, y de establecer una Asamblea Constituyente con vistas a redactar una nueva Carta Magna.