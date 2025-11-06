Ecuador.- Noboa pide dejar sus funciones para hacer campaña por el referéndum tras reunirse con autoridades de EEUU

MADRID, 6 nov. 2025 (Europa Press) -

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, presenta este jueves ante la Asamblea Nacional una solicitud para ausentarse de sus funciones durante una serie de días concretos para hacer campaña por el 'sí' en el referéndum del 16 de noviembre, que incluye una pregunta sobre la vuelta de bases extranjeras, un día después de reunirse con la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem.

Noboa tiene intención de apartarse temporalmente de sus funciones como presidente durante este viernes y entre el 9 y 13 de noviembre, día en el que acaba la campaña, detalla el diario El Universo.

Una petición que es una mera formalidad, ya que saldrá adelante gracias a que cuenta con mayoría en la Asamblea.

En esta ocasión, Noboa sí acude a un Congreso que le es favorable, a diferencia de las presidenciales de este año, cuando no contaba con mayoría en la cámara y optó por el Consejo Nacional Electoral (CNE) a dos semanas de la segunda vuelta, y en plena controversia sobre quién sería su reemplazo debido a las disputas que mantenía en ese momento con la vicepresidenta, Verónica Abad.

La Constitución ecuatoriana recoge que el presidente ha de solicitar licencia a la Asamblea para ausentarse temporalmente de sus funciones. La duda ahora radica en saber si Noboa se ha saltado esta obligación el miércoles al recibir y tratar con Noem el establecimiento de nuevo de una base militar estadounidense.