Ecuador: Operaciones conjuntas con EEUU contra los narcos

"Atacaremos zonas de minería ilegal y narcotráfico y eliminaremos por completo a quienes prefieren la anarquía y desean un estado fallido en lugar de un país en paz", declaró el jefe de Estado en una publicación en X.

Noboa, aliado cercano de Donald Trump, se reunió el lunes en Quito con Francis L. Donovan, jefe del Comando Militar de Estados Unidos para América Latina y el Caribe (SOUTHCOM), y el contralmirante Mark A. Schafer, jefe del Comando de Operaciones Especiales de SOUTHCOM.

Al mismo tiempo, el gobierno ecuatoriano declaró un toque de queda del 15 al 30 de marzo en cuatro de las 24 provincias más afectadas por la violencia: Guayas, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas y El Oro.

El ministro del Interior, John Reimberg, instó a los residentes de estas zonas a quedarse en casa. "Estamos en guerra. Estamos tomando medidas decisivas en la lucha contra el narcotráfico y los grupos criminales", dijo a los periodistas.

