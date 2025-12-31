Ecuador: País cierra 2025 con un récord absoluto de homicidios

Esta cifra supera con creces el récord anterior de 8.242 asesinatos en 2023 y representa una nueva y mayor escalada de violencia en comparación con las 7.063 muertes registradas en 2024. En este contexto, la ciudad de Guayaquil y la provincia de Guaya, que se han convertido en un auténtico centro del narcotráfico transnacional en los últimos años, concentran aproximadamente un tercio de los homicidios del país.

De acuerdo al informe de la ONG Armed Conflict Location & Event Data (ACLED), las últimas estadísticas confirman que Ecuador es el país con la tasa de homicidios per cápita más alta de América Latina por tercer año consecutivo (ANSA)