Ecuador: Parlamento aprueba ley de control de ONGs

El Gobierno afirma que la ley busca combatir los flujos irregulares de capital y la actividad delictiva, y denuncia que algunas entidades han sido utilizadas para la "entrada injustificada de fondos" y para facilitar la delincuencia y la minería ilegal.

Según cifras publicadas, más de US$600 millones se movieron en transacciones sospechosas en los primeros cinco meses de 2025, y aproximadamente US$22.000 millones entre 2007 y 2020.

La ley ha sido criticada por la oposición y organizaciones internacionales. La relatora de la ONU para la Libertad de Asociación, Gina Romero, denunció la "estigmatización" de las ONG, acusadas sin pruebas de vínculos con actividades ilícitas.

El partido Revolución Ciudadana, del expresidente Rafael Correa, por su parte, califica el proyecto de "abiertamente inconstitucional" y busca "criminalizar a las organizaciones".

(ANSA).