Ecuador: Presidente de Asamblea considera "peligroso" sancionar a canciller por impasse con México

QUITO (AP) — El presidente de la Asamblea de Ecuador, Henry Kronfle, aseguró el miércoles que sería peligroso sancionar a la canciller en el órgano legislativo, mediante un juicio político impulsado por un partido de oposición, porque ello “debilitaría” la posición de este país en el juicio que le planteó México en la Corte Internacional de Justicia en la Haya.

En declaraciones a The Associated Press, Kronfle aclaró que su partido, Social Cristiano, no promovió ni firmó el apoyo a ese proceso, porque “se puede entender que Ecuador le puso una sanción”, a la canciller Gabriela Sommerfeld previo al juicio en la Corte Internacional en la que el país andino enfrentará a México tras la denuncia que este interpuso por la incursión de la policía ecuatoriana en la sede diplomática mexicana en Quito.

“Hacemos un llamado a que se maneje las cosas con mucho cuidado y con mucha prudencia”, expresó Kronfle, quien convocó a que primero se debe pensar “en la defensa del país”.

Ese proceso es impulsado por el partido Revolución Ciudadana, del expresidente Rafael Correa (2007-2017), que ha acusado a Sommerfeld de ser la responsable de la irrupción de efectivos policiales a la embajada de México en Quito, el 5 de abril pasado, para capturar a Jorge Glas, ex vicepresidente de esa tienda política, a quién México le había concedido el asilo poco antes de su detención.

Tras la irrupción, México rompió relaciones con Ecuador y lo denunció ante la Corte de Justicia, pero el gobierno ecuatoriano contrademandó aduciendo que ese país dio protección a una persona sentenciada y requerida por la justicia ecuatoriana.

Glas, que se desempeñó como vicepresidente de los gobiernos de Correa entre el 2013 y 2017 y de Lenín Moreno, de 2017 hasta enero de 2018, afronta dos penas de prisión por corrupción y ha sido citado una vez más por los tribunales por una nueva acusación de malversación de fondos.

Glas está detenido en una cárcel de máxima seguridad de Guayaquil, a donde fue llevado poco después de ser detenido en la embajada mexicana en Quito.

Al ser consultado sobre la situación de Venezuela, Kronfle aseveró que “estamos preocupados definitivamente” y argumentó que cuando un gobierno hace un proceso electoral pero no entrega las actas, no deja entrar a la oposición a los recintos para verificar la información y se autoproclama gobierno en funciones “entonces se convierte en una dictadura”.

“Es un mal ejemplo para América Latina, para el mundo entero es un pésimo ejemplo”, señaló.

Añadió que lo que cabe ahora son sanciones que deben ser tratadas por la Organización de Estados Americanos —que no ha llegado a un consenso para exigir la publicación inmediata de las actas de las elecciones venezolanas— y de las Naciones Unidas “que no pueden permitir que se violen los derechos (de un pueblo) sobre todo el derecho de escoger a sus mandantes”.

