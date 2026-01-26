Ecuador: Presidente Noboa lanza plan de seguridad por US$ 230 millones

Según informó el diario ecuatoriano El Universo, el plan integra esfuerzos de la Unidad de Análisis Financiero (UAFE), organismos de inteligencia, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, con el objetivo de recuperar el control del territorio y desmantelar las estructuras políticas que respaldan a las organizaciones criminales.

El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, anunció una inversión de US$180 millones para financiar once proyectos estratégicos. Esto incluye la adquisición de siete helicópteros bimotor, una unidad logística multiuso, un sistema de radar tridimensional, drones y escáneres para el control fronterizo.

Además, se destinarán US$50 millones a mejorar la seguridad interna y a desarrollar tecnologías para la identificación y seguimiento de armas y municiones.

El gobierno también busca fortalecer las capacidades de inteligencia, el control migratorio y el sistema penitenciario, en medio de una profunda crisis de seguridad.

El 2025 fue, de hecho, el más violento en la historia reciente de Ecuador, con más de 9.200 homicidios reportados.

(ANSA).