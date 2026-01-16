Ecuador prevé construir un cosmódromo para 2030

El proyecto, también conocido como "puerto espacial", es una infraestructura compleja diseñada para el lanzamiento, aterrizaje, recuperación y operación de naves espaciales.

A diferencia de los centros espaciales tradicionales, diseñados exclusivamente para cohetes verticales, los puertos espaciales modernos suelen integrar operaciones tanto verticales como horizontales.

Esto implica la coexistencia de plataformas de lanzamiento, pistas similares a las utilizadas en la aviación, centros de control de misión, hangares de ensamblaje, sistemas de seguimiento y comunicación, y zonas de seguridad altamente reguladas.

Los países cercanos al ecuador también ofrecen claras ventajas físicas: aprovechar la rotación de la Tierra reduce el consumo de combustible y aumenta la eficiencia de los lanzamientos orbitales.

Por ello, empresas internacionales también están interesadas en colaborar en el desarrollo de la iniciativa.

Según el canal de televisión Ecuavisa, el proyecto contempla lanzamientos de cohetes tradicionales, operaciones de despegue horizontal desde aeronaves especializadas y la posible recuperación de cápsulas o vehículos no tripulados desde el espacio. (ANSA).