Ecuador: prisión preventiva para nueve personas vinculadas al jefe de Los Choneros por blanqueo de capitales en Ecuador
MADRID, 10 Sep. 2025 (Europa Press) -
La Justicia de Ecuador ha decretado este martes prisión preventiva para nueve personas, incluidos varios familiares del líder de la banda criminal Los Choneros, alias 'Fito' --recientemente extraditado a Estados Unidos-- por presunto blanqueo de capitales. Una magistrada especializada en corrupción y crimen organizado ha accedido a la solicitud de la Fiscalía, con una medida que afectará al hermano de José Adolfo Macías Villamar, así como a su esposa y sus dos hijos, su madre, un cuñado y una cuñada y una novena persona, mientras que para el padre del líder Los Choneros ha dispuesto "medidas alternativas de presentación periódica y prohibición de salida del país". Además, según ha indicado la Fiscalía en un comunicado, la jueza ha ordenado el cierre, "suspensión temporal e intervención" de cuatro entidades y "la incautación de 30 bienes inmuebles", el bloqueo de cuentas bancarias y la prohibición de "enajenar bienes, hasta por un monto de US$100 millones (85 millones de euros), correspondiente a la multa equivalente al quíntuple del monto presumiblemente lavado".
Las autoridades de Ecuador y de Estados Unidos han designado en las últimas semanas a Los Choneros como organización terrorista. Su jefe, 'Fito', fue capturado en el país latinoamericano a finales de junio, y fue extraditado un mes más tarde a Estados Unidos para ser juzgado por siete cargos de tráfico de drogas y armas.
