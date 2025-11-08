Ecuador probará talentos en amistosos contra Canadá y Nueva Zelanda

La selección de fútbol de Ecuador anunció el sábado su lista de 28 jugadores convocados para enfrentar en amistosos a Canadá y Nueva Zelanda, previo al Mundial de 2026, en la que destacan nuevos talentos, como Jeremy Arévalo, y regresan algunas estrellas.

La tricolor enfrentará en juegos preparatorios a Canadá el 13 de noviembre en el BMO Field de Toronto y a Nueva Zelanda el 18 en el estadio Sports Illustrated de Nueva Jersey.

El seleccionador argentino Sebastián Beccacece aprovechará ambas fechas para refrescar la plantilla y probar a jugadores jóvenes que acumulan buen desempeño en sus clubes, como ecuatoriano-español Arévalo, que con 20 años destaca en el Racing de Santander de la segunda división española.

Pero el DT también incluirá a jugadores clave para la selección que descansaron durante los amistosos de octubre contra Estados Unidos y México, a quienes Ecuador empató en ambas ocasiones por 1-1.

Entre ellos está el centrocampista de 24 años Moisés Caicedo, figura de la selección tricolor que brilla también en el Chelsea.

También regresaron el defensa central del Arsenal, Piero Hincapié, y el extremo del Flamengo, Gonzalo Plata.

En la plantilla hay ausencias como la del portero Gonzalo Valle, que sufrió una lesión en los ligamentos de su rodilla izquierda con Liga de Quito.

Con un fructífero desempeño, Ecuador clasificó segundo con 29 puntos en la eliminatoria sudamericana al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de 2026, solo por debajo de Argentina, actual campeón del mundo Argentina.

Esta es la lista completa de convocados:

Arqueros: Cristhian Loor (Botafogo, Brasil), Hernán Galíndez (Huracán, Argentina) y Moisés Ramírez (Independiente del Valle, Ecuador).

Defensas: Ángelo Preciado (Sparta Praga, República Checa), Cristian Ramírez (Lokomotiv, Rusia), Félix Torres (Corinthians, Brasil), Jhoanner Chávez (Lens, Francia), Joel Ordóñez (Brujas, Bélgica), Willian Pacho (Paris Saint-Germain, Francia), Piero Hincapié (Bayer Leverkusen, Alemania) y Leonardo Realpe (Red Bull Bragantino, Brasil).

Volantes: Moisés Caicedo (Chelsea, Inglaterra), Alan Franco (Atlético Mineiro, Brasil), Alan Minda (Cercle Brujas, Bélgica), Denil Castillo (Midtjylland, Dinamarca), John Yeboah (Venezia, Italia), Jordy Alcívar (Independiente del Valle, Ecuador), Kendry Páez (Estrasburgo, Francia), Nilson Angulo (Anderlecht, Bélgica), Patrik Mercado (Independiente del Valle, Ecuador), Pedro Vite (Pumas, México), Yaimar Medina (Genk, Bélgica) y John Mercado (Sparta Praga, República Checa).

Delanteros: Enner Valencia (Internacional, Brasil), Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise, Bélgica), Leonardo Campana (New England Revolution, Estados Unidos), Gonzalo Plata (Flamengo, Brasil) y Jeremy Arévalo (Ecuador).

